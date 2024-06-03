Savrulan motosikletin sürücüsü yön tabelasına çarpıp ağır yaralandı - Son Dakika
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Savrulan motosikletin sürücüsü yön tabelasına çarpıp ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da dönüş yapmaya çalışan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsü, savrulan araçtan fırlayarak yön tabelasına çarptı ve ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

03.06.2024 16:16
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Savrulan motosikletin sürücüsü yön tabelasına çarpıp ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dönüş yapmaya çalışan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücü savrulan araçtan fırlayarak yön tabelasına çarpıp ağır yaralandı. Korkunç kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.P., idaresindeki 03 KV 018 plakalı otomobil trafikte ilerlerken dönüş yapmak istedi. Bu sırada tescilsiz motosiklet arkadan gelen M.C.A. aracı fark edince ona çarpmamak için manevra yaptı. Motosiklet ardından kontrolden çıktı. M.C.A., savrulan motosikletin üzerinden fırlayarak yön tabelasına çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda M.C.A.'nın şiddetli bir şekilde yön tabelasına çarpıp ardından yere düştüğü görülürken, yaralanan genç çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. M.C.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, M.C.A.'nın ailesinin olayla ilgili otomobil sürücüsünden şikayetçi olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Savrulan motosikletin sürücüsü yön tabelasına çarpıp ağır yaralandı - Son Dakika

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