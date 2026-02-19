Şavşat\'ta Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi

Şavşat'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde bir araçta kaçak sigara ve kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 13.00 sıralarında Küplüce köyü Şartul mevkiinde yürütülen faaliyet kapsamında Y.D. (56) isimli şahsın idaresindeki araçta adli arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde kaçak sigara ile kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yetkililer ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ARTVİN