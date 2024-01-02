 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sazlıdere Barajı'nda misina tuzağına düşen ördek kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sazlıdere Barajı'nda misina tuzağına düşen ördek kurtarıldı

Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan Sazlıdere Barajı kıyısında balıkçıların etrafa attığı misina, bir ördeğe dolandı. Hareketsiz şekilde kalarak yaşam mücadelesi veren ördek çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine kurtarıldı. Misina makas yardımıyla kesildikten sonra ördek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sazlıdere Barajı\'nda misina tuzağına düşen ördek kurtarıldı
02.01.2024 - 10:46,
Abone Ol

Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan Sazlıdere Barajı kıyısında balıkçıların etrafa attığı misina, bir ördeğe dolandı. Hareketsiz şekilde kalarak yaşam mücadelesi veren ördek çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine kurtarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Sazlıdere Barajı kıyısında bir ördeğin hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar yardımına koştu. Balık tutan kişiler tarafından bilinçsizce etrafa atılan misinalara dolanan ördek yaşam mücadelesi verirken vatandaşların müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Misina makas yardımıyla kesildikten sonra ördek doğal yaşam alanına bırakıldı. O anlar cep telefon kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sazlıdere Barajı, Kurtarma, Hayvanlar, Çevre, Doğa, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sazlıdere Barajı'nda misina tuzağına düşen ördek kurtarıldı - Son Dakika


10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34
Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor

Son Dakika
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
09:24 İstanbul'da firari hükümlülere dev operasyon! 3 binden fazla kişi gözaltında, aralarında 109 yıl hapis cezası olan firari de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:08:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sazlıdere Barajı'nda misina tuzağına düşen ördek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement