Sazlıdere Barajı\'nda misina tuzağına düşen ördek kurtarıldı

Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan Sazlıdere Barajı kıyısında balıkçıların etrafa attığı misina, bir ördeğe dolandı. Hareketsiz şekilde kalarak yaşam mücadelesi veren ördek çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine kurtarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Sazlıdere Barajı kıyısında bir ördeğin hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar yardımına koştu. Balık tutan kişiler tarafından bilinçsizce etrafa atılan misinalara dolanan ördek yaşam mücadelesi verirken vatandaşların müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Misina makas yardımıyla kesildikten sonra ördek doğal yaşam alanına bırakıldı. O anlar cep telefon kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL