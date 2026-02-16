SDG, Roj Kampı'ndan 34 Avustralyayı serbest bıraktı - Son Dakika
SDG, Roj Kampı'ndan 34 Avustralyayı serbest bıraktı

16.02.2026 15:02
Suriye Demokratik Güçleri, Roj Kampı'ndan 34 Avustralyalıyı serbest bırakarak ailelerine teslim etti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), DEAŞ şüphelilerinin ailelerinin barındığı Roj Kampı'ndan 34 Avustralyalıyı serbest bıraktı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin ailelerinin barındığı Roj Kampı'nda hareketlilik yaşandı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Irak sınırındaki kamptan 34 Avustralyalıyı serbest bıraktı. SDG açıklamasında, şahısların Suriye'ye gelen aile üyelerine teslim edildiği ve daha sonra Şam'a gitmek üzere küçük otobüslere bindirildiği aktarıldı. Serbest bırakılan Avustralyalıların Şam'dan ülkelerine götürüleceği aktarıldı.

Roj Kampı, 40 farklı milletten 2 binden fazla kişiyi barındırıyor. Bunların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

ABD ordusu, geçtiğimiz hafta, Suriye'den 5 bin 700 DEAŞ tutuklusunu Irak'a transfer etme görevini tamamlamıştı. - ŞAM

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa

