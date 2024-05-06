Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika
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Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 27'ye yükseldi

Yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında 1 yeni mağdur daha ortaya çıktı. Mağdurların sayısı 27'ye yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 87 yıldan 285 yıla kadar yükseldi.

06.05.2024 22:16
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Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 27'ye yükseldi

Seçil Erzan hakkında talep edilen hapis cezası 87 yıldan 285 yıla kadar yükseldi

İSTANBUL - Yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında 1 yeni mağdur daha ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamenin ana dava dosyasıyla birleşmesiyle mağdurların sayısı 27'ye yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 87 yıldan 285 yıla kadar yükseldi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 26 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında 1 yeni mağdur daha ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirme talepli düzenlenen iddianamenin kabul edilmesiyle mağdur sayısı 26'dan 27'ye yükseldi.

"Bankada yönetici olduğundan hem de eşimin ailesinin akrabası olmasından dolayı kendisine güvendim"

Hazırlanan iddianamede, Fatih Altıntaş 'müşteki' sıfatıyla, Seçil Erzan ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Müşteki Altıntaş'ın ifadesine yer verilen iddianamede, "2018'de eşimin köyünü ziyaret ettiğim sırada, orada Seçil Erzan'ı görmüştüm. 2023'de Erzan beni arayarak bankanın bünyesinde zengin kişilerin de bulunduğu gizli fonlar olduğunu, bunu kendisinin yönettiğini ve yatırım yapmayı düşünüp düşünmediğimi sordu. Ben de hem bankada yönetici olduğundan hem de eşimin ailesinin akrabası olmasından dolayı kendisine güvendim. Erzan'a amcama karşı açmış olduğumuz bir arsanın ortaklığının giderilmesi davası sonucu satışından gelen 78 bin doları verdim. Parayı verdiğime dair herhangi bir belge almadım. Kendisine vermiş olduğum paradan ne kadar kazanacağımı ve ne zaman alacağımı sorduğumda bana net bir cevap vermemesi, aynı zamanda bana sürekli 'fona katılması için yeni kişiler bul, bulursan sana da pay veririm' demesi üzerine kendisinden şüphelenmeye başlamıştım. Zararım giderilmedi, şikayetçiyim" ifadelerine yer verildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Seçil Erzan hakkında talep edilen hapis cezası da 87 yıldan 285 yıla kadar yükseldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika

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