Sefaköy'de metrobüste yangın paniği
İSTANBUL - İstanbul Sefaköy'den Beylikdüzü istikametine hareket eden metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.
Yangın saat 16.50 sıralarında Sefaköy'den Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsün motor kısmında yaşandı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanını gören vatandaşlar sürücüyü uyardı. Yangına söndürme tüpleriyle müdahale edilerek söndürüldü. Metrobüs yolun kısa süreliğine seferlerin aksadığı öğrenildi.
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