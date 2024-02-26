Sefaköy E-5 Karayolu\'nda seyir halindeki araçtan öpüşen aşıklar

3.Sayfa

Sefaköy E-5 Karayolu'nda seyir halindeki aracın camından çıkarak öpüşen aşıklar, bu kadarına da pes dedirtti.

İlginç görüntü geçtiğimiz akşam Sefaköy E-5 Karayolu Avcılar istikametinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki aracın sunroof'undan ve camından çıkan bir erkek ve

kadın, canlarını hiçe saydı. Trafikte öpüşerek ve dans ederek ilerleyen ikili, bu kadarına da pes dedirtti. O anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi. - İSTANBUL