Sefaköy Metrobüs Kazası Soruşturması Tamamlandı

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1 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı Sefaköy metrobüs kazasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

İSTANBUL - Sefaköy'de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği 32 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 5 tutuklu sanığın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.