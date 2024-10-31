Sefaköy Metrobüs Kazası Soruşturması Tamamlandı - Son Dakika
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Sefaköy Metrobüs Kazası Soruşturması Tamamlandı

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Kazada 1 ölü, 32 yaralı var; 5 sanık için hapis cezası istendi.

31.10.2024 15:56
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1 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı Sefaköy metrobüs kazasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

İSTANBUL - Sefaköy'de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği 32 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 5 tutuklu sanığın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sefaköy Metrobüs Kazası Soruşturması Tamamlandı - Son Dakika

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