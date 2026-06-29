Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede
29.06.2026 09:24  Güncelleme: 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve yerel seçim öncesinde Veli Ağbaba'ya para transferi gerçekleştirdiği ileri sürülen eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Seferihisar Taşdibi mevkiinde kaçak yapı sahibi olduğu iddia edilen E.K. da savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.

Belediye Başkanı ve 19 kişi adliyede

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Kadir İnanır’a veda Tören alanı şimdiden doldu Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu
Yeğeni ilk kez açıkladı İşte Kadir İnanır’ın vasiyeti Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede

09:04
KYK yurtlarında neler oluyor Son 2 haftada 5 öğrenci ölü bulundu
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada 5 öğrenci ölü bulundu
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
07:56
Düğünde talihsiz kaza Gelin bir anda yere serildi
Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi
07:14
Milyonlarca emekli zam bekliyor AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
06:40
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
01:59
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 09:29:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.