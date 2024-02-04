Pençe Kilit Operasyonunda Şehit Düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil Memleketi Osmaniye\'de Torağa Verildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonunda üst bölgeye bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz atışı sonucu çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil memleketi Osmaniye'nin merkeze bağlı Çona köyünde gözyaşlarıyla torağa veridi.
Irak'ın Kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu üst bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu. 7 yıl önce göreve başlayan, 30 yaşındaki şehidin cenazesi için Çona Köy Mezarlığına tören düzenlendi. Dün akşam saatlerinde uçakla Adana'ya getirilen şahidin cenazesi karayolu ile Osmaniye'ye getirilerek Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Bugün askeri heyet tarafından morgda alınan şehidin cenazesi yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki merkeze bağlı Çona Köyüne getirildi. İlk olarak baba evine getirilerek helallik alınan şehidin cenazesi daha sonra köy mezarlığında hazırlanan tören alanına getirildi. 3 kardeşin en küçüğü olan şehit uzman çavuşun cenazesi ailesinin ve yakınlarının gözyaşlarıyla askerler tarafından musallaya konuldu. Acılı baba ve diğer aile üyeleri tabut önünde saf tuttukları esnada gözyaşlarına boğuldu.
İkindi sonrası kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gürsoy, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda askeri erkan katıldı. Cenaze namazının ardından askerler tarafından musalladan alınan şehidin cenazesi köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. - OSMANİYE
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