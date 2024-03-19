Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlayan 9 yaşındaki Mirayşah, jimnastik yarışmasında dereceye girerek mansiyon ödülü kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlayan 9 yaşındaki Mirayşah, jimnastik yarışmasında dereceye girerek mansiyon ödülü kazandı

Çorum\'da şehit babasının doğum gününü kutlayan 9 yaşındaki Mirayşah, jimnastik yarışmasında dereceye girerek mansiyon ödülü kazandı

Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile herkesi duygulandıran 9 yaşındaki Mirayşah, katıldığı jimnastik yarışmasında dereceye girerek mansiyon ödülü kazandı. Vali Dağlı, Mirayşah'ı en heyecanlı gününde yalnız bırakmadı.

19.03.2024 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile herkesi duygulandıran 9 yaşındaki Mirayşah, katıldığı jimnastik yarışmasında dereceye girerek mansiyon ödülü kazandı. Vali Dağlı, Mirayşah'ı en heyecanlı gününde yalnız bırakmadı.

2016 yılında Şırnak'taki operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan el yapımı patlayıcıların patlatılması neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe'nin kabrine, önceki gün doğum günü sebebiyle 9 yaşındaki Mirayşah tarafından bırakılan çiçek üzerindeki notta yazanlar görenleri duygulandırmıştı. Katılacağı jimnastik yarışması için yaşadığı heyecanı babasına bıraktığı çiçek notu ile anlatan Mirayşah'ın, "Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum" sözleri ise yürek burktu.

"Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum"

Şehit Habib Gökçe'nin kızı Mirayşah tarafından bırakılan çiçekteki not üzerinde, "Canım babacım, seni çok seviyorum iyi ki doğdun. Biliyor musun babacım çok heyecanlıyım. Jimnastik yarışmam var. Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum. Seni gururlandırman için elimden geleni yapacağım. Benim kalbim, babam, cennet yaşın kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

Dereceye giren Mirayşah'ı Vali Dağlı yalnız bırakmadı

2023-2024 Artistik Jimnastik Okul Sporları İl Seçmelerine katılan Mirayşah ve arkadaşları takım halinde mansiyon ödülü kazandı. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve şehit Habib Gökçe'nin eşi Kübra Gökçe Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katılarak Mirayşah'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Ödül töreni öncesi Mirayşah Şah ve arkadaşları mini bir gösteri yaptı. Mirayşah ve arkadaşlarının madalyalarını tek tek takarak kutlayan Vali Dağlı, öğrencilere başarılar diledi.

Mirayşah'ın babasına yazdığı mektup üzerine gelerek onu yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Dağlı, "Güzel bir başarı elde etti. Madalyasını takdim ettik. Başarısına şahitlik ettik. Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Seçmelere katılan tüm sporcularımızda spor yaşamlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kulandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlayan 9 yaşındaki Mirayşah, jimnastik yarışmasında dereceye girerek mansiyon ödülü kazandı - Son Dakika

  • 'MAHZEN-14' Operasyonlarında Organize Suç Örgütü Çökertildi
    15:27 'MAHZEN-14' Operasyonlarında Organize Suç Örgütü Çökertildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-14' operasyonlarında elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda 50 şüpheli gözaltına alındı ve 150 milyon TL değerinde taşınmaza el konuldu.

  • Diyarbakır-Bingöl kara yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı
    15:22 Diyarbakır-Bingöl kara yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı

    Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • 18 yaşındaki genç kız canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu
    15:16 18 yaşındaki genç kız canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu

    ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 yaşındaki Nehir, sevgilisiyle annesinin kaçtığını ve kendisine hakaretler ettiğini canlı yayında anlattı. Genç kızın şaşırtıcı açıklamaları stüdyodakileri dehşete düşürdü.

  • Gaziantep'te Silahlı Kavga: 5 Tutuklama
    15:14 Gaziantep'te Silahlı Kavga: 5 Tutuklama

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda 5 şüpheli şahıs tutuklandı. Soruşturma ise devam ediyor.

  • Cezaevi firarisini yurtdışına kaçıran 4 zanlı tutuklandı
    15:09 Cezaevi firarisini yurtdışına kaçıran 4 zanlı tutuklandı

    Yalova Ro-Ro Limanı'ndan cezaevi firarisinin kargo gemisine bindirerek yurtdışına kaçırdığı belirlenen 2'si personel toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Emniyeti, firari D.T.'nin kaçışını tespit ederek polis operasyonu düzenledi. İnsan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T. ile liman personelleri M.A. ve R.İ. gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

  • Esenyurt Belediye Başkanı Muhtarlarla İftar Yemeğinde Buluştu
    15:06 Esenyurt Belediye Başkanı Muhtarlarla İftar Yemeğinde Buluştu

    Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, muhtarlar ve azalarıyla bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi. Başkan Bozkurt, muhtarlara yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki süreçte daha büyük umutlarla mücadele edeceğini belirtti.

  • Başkent'te uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi
    15:05 Başkent'te uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda, Mamak ilçesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 40 bin 627 adet extacy hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin adli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

  • Bingöl'de Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
    15:05 Bingöl'de Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Bingöl Valiliği, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

  • Ataşehir'de Park Halindeki Araç Yandı
    15:02 Ataşehir'de Park Halindeki Araç Yandı

    Ataşehir'de park halinde bulunan panelvan aracın motor kısmında çıkan yangın, müdahale etmek isteyen vatandaşların kaputu açmasıyla aracın tamamını sardı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç küle döndü. Olay, saat 13.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde park halinde bulunan panelvan aracın, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanı gören vatandaşların müdahale etmek için araç kaputunu açmasıyla duman yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede aracı saran yangın, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, araçtan yükselen alevlerin dış cephesini ısıttığı binayı ise su tutarak soğuttu. - İSTANBUL


15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki saldırı girişiminde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki saldırı girişiminde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
15:10 Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart’a kadar ücretsiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
14:26 Olaylı maçta yeni gelişme Osayi Samuel’in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Olaylı maçta yeni gelişme! Osayi Samuel'in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
14:39 Leyla Bilginel’den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım
14:16 Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti! Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış
14:12 Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı
14:12 Erdoğan’ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan’da tepkiyle karşılandı Hükümete çağrı yaptılar Erdoğan'ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan'da tepkiyle karşılandı! Hükümete çağrı yaptılar
14:08 Ankara’da Aşk Acısı Çeken Genç, Metro Seferlerini Durduurdu Ankara'da Aşk Acısı Çeken Genç, Metro Seferlerini Durduurdu
13:36 Adı para pazarlığına karışan Zan’dan CHP lideri Özgür Özel’i zora sokacak iddia Adı para pazarlığına karışan Zan'dan CHP lideri Özgür Özel'i zora sokacak iddia
13:04 Trabzonspor’a 2 gol atan Fred’in eşinden ’’hamsili’’ paylaşım Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 15:33:15. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlayan 9 yaşındaki Mirayşah, jimnastik yarışmasında dereceye girerek mansiyon ödülü kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement