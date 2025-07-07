Şehit Celalettin Uyanık'ın 4 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı! O sözleri yürek burktu - Son Dakika
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Şehit Celalettin Uyanık'ın 4 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı! O sözleri yürek burktu

Şehit Celalettin Uyanık\'ın 4 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı! O sözleri yürek burktu
07.07.2025 19:32
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan askerimiz Celalettin Uyanık'ın, 4 ay önce aynı mağaradaki operasyon sırasındaki görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Uyanık'ın "Şehit olmadan önce son sözlerin neler?" diye soran bir askere "Ben gönüllü olarak mağaraya giriyorum. Bana bir şey olursa Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki sözleşmeleri erlere yardımcı olun" dediği görüldü.

Metan gazından zehirlenerek şehit olan Celalettin Uyanık'ın, 4 ay öncesine ait görüntülerde "Ben gönüllü olarak mağaraya giriyorum. Bana bir şey olursa Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki sözleşmeleri erlere yardımcı olun" dediği görüldü.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 2021 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının aranması çalışması sırasında 19 askerimiz metan gazına maruz kaldı. 12 askerimiz tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

4 AY ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kuzey Irak'ta metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan 12 askerimizden biri de Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık.Uyanık'ın 4 ay önce aynı mağaradaki operasyon sırasındaki görüntüleri ortaya çıktı.

"BANA BİR ŞEY OLURSA..."

Görüntülerde bir askerin Şehit Uyanık'a "Evet devrem, şehit olmadan önce son sözlerin neler?" diye sorduğu görüldü. Uyanık'ın verdiği cevap ise yürekleri burktu: "Ben gönüllü olarak mağaraya giriyorum. Bana bir şey olursa Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tüm sözleşmeleri erlere yardımcı olun."

KURAN OKUDUĞU ANLAR DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde ikamet eden ve 4 yıldır görev yapan Uyanık'ın Kur'an-ı Kerim'i okurken kaydedilen ve "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu" diye vasiyet ettiği görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Operasyon, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Celalettin Uyanık'ın 4 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı! O sözleri yürek burktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Celalettin Uyanık'ın 4 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı! O sözleri yürek burktu - Son Dakika
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