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Şehit eşini askeri kamuflajla uğurladı - Son Dakika
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Şehit eşini askeri kamuflajla uğurladı

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan için Denizli'deki evinin önünde helallik alındı. Şehidin eşi, eşini askeri kamuflaj giyerek son yolculuğuna uğurlamasıyla duygusal anlar yaşandı.

Şehit eşini askeri kamuflajla uğurladı
26.12.2023 - 22:58,
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Şehit eşini askeri kamuflajla uğurladı

Denizlili şehit Mehmet Serinkan için evinin önünde helallik alındı

DENİZLİ - Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan için memleketi Denizli'deki evinin önünde helallik alındı. Şehidi askeri kamuflaj giyerek son yolculuğuna uğurlayan eşi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan şehit düşmüştü. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Önce Kuran-ı Kerim ardından okunan dualar sonrası şehidin cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne getirildi. Burada eşi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra şehit cenazesi, baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesine hareket etti. Burada alınacak helalliğin ardından cenaze, Tavas Mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan, şehidin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken eşi Çilem Serinkan'ın gözyaşları yürekleri dağladı. Şehit eşi Çilem Serinkan, eşini asker kamuflajı ile uğurlaması ise törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İHA
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Denizli, Irak, Tören, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

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