Şehit Murat Alp, 3 gün önce ailesiyle görüşmüş - Son Dakika
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Şehit Murat Alp, 3 gün önce ailesiyle görüşmüş

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, üç gün önce ailesiyle telefon görüşmesi yapmış. Kırşehir'de düzenlenen cenaze törenine birçok protokol üyesi ve seveni katıldı. Şehidin naaşı Bağlarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

08.08.2024 20:54
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Şehit Murat Alp, 3 gün önce ailesiyle görüşmüş

KIRŞEHİR - Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp; şehit olmadan üç gün önce ailesiyle telefon görüşmesi yapmış.

Memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlanan şehit Murat Alp'in cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgenaral Mehmet Erdoğmuş, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, Alp'in ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Ankara'da fabrikada işçisi olarak çalışan şehidin erkek kardeşi Muhammet Alp; uzun süre kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun şehit haberini aldıktan sonra kalp spazmı geçiren anne Bahriye Alp, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde cenaze töreni tedavi gördükten sonra 112 personelinin kontrolünde oğlunun cenaze namazına katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit alp için helallik istendi. Şehidin naaşı Bağlarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

Astsubay Çavuş, Murat Alp, Kırşehir, Piyade, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Murat Alp, 3 gün önce ailesiyle görüşmüş - Son Dakika


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