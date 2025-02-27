Şehit Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, Batman'da mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, Batman'da mezarı başında anıldı

Şehit Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, Batman\'da mezarı başında anıldı

İdlib'de 27 Şubat 2020 tarihinde Esad rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, Batman'ın Sason ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı.

27.02.2025 23:12
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İdlib'de 27 Şubat 2020 tarihinde Esad rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, Batman'ın Sason ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı.

İdlib'de 27 Şubat 2020'deki hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, Sason ilçesinde düzenlenen programda anıldı. Şehidin yakınları ve ilçedeki diğer şehit aileleri, Bağatur'un Erdemli mezarlığına geçerek orada Kur-an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehidin babası Mehmet Bağatur, "Ben ve eşim her hafta oğlumun kabrine gelerek dualar okuyoruz. Onun acısını halen ilk günkü gibi içimizde hissediyoruz. Evvelden günümüze şehitlerimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Uhud'da, Hendek'te olduğu gibi bugün de şehitlerimiz vardır. Devlet, şehitlerin omuzlarında yükselecek ve daima var olacaktır. Hüzünlü ve gururluyuz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

3-sayfa, batman, Sason, İdlib, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, Batman'da mezarı başında anıldı - Son Dakika


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