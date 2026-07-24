Şehitkamil\'de Gıda Denetimleri Sürüyor

Şehitkamil Belediyesi, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından et ve tavuk satışı ile gıda üretimi yapan işletmelere yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, hijyen şartlarında ürünlerin son tüketim tarihlerine kadar birçok kriter titizlikle incelendi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmeleri tek tek denetleyerek vatandaşların sağlığını riske atabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun mesai harcadı. Denetimlerde özellikle et ve tavuk ürünlerinin muhafaza şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, iş yerlerinin hijyen standartları, çalışanların kişisel hijyen kuralları ve gıda güvenliği kriterleri detaylı şekilde kontrol edildi.

Aykırı işletmeler hakkında işlem başlatıldı

Yapılan incelemelerde son tüketim tarihi geçmiş ürün bulundurduğu veya satışa sunduğu tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edilmek üzere toplatıldı. Ayrıca hijyen kurallarına uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılarak eksikliklerin giderilmesi için süre verildi. Kurallara aykırı uygulamaların devam etmesi halinde ise cezai yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

"Halkımızın sağlığı her şeyden önce geliyor"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk sağlığının belediyenin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın güvenle tüketebileceği gıdalara ulaşması bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle zabıta ekiplerimiz ilçemiz genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hiçbir işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını riske atmasına müsaade etmeyiz. Kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyor, gerekli hassasiyeti göstermeyen işletmeleri ise bir kez daha uyarıyoruz" dedi.

"Denetimler devam edecek"

Denetimlerin belirli dönemlerde değil, yıl boyunca planlı ve ani kontrollerle devam edeceğini ifade eden Yılmaz, vatandaşların da gıda güvenliği konusunda duyarlı olmalarının önemine dikkat çekerek, "Halk sağlığını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Şüpheli gördükleri ürünleri veya hijyen kurallarına aykırı faaliyet gösteren işletmeleri belediyemize bildiren vatandaşlarımız, denetim süreçlerimize önemli katkı sağlayacaktır. Ekiplerimiz gelen her ihbarı titizlikle değerlendirerek gerekli işlemleri yapmaktadır" diye konuştu.