Şehzadebaşı Camii'nde İBB Protestosu: İçki İçip Çöplerini Attılar

İBB protestocuları Şehzadebaşı Camii'nde içki içti, avluya çöplerini attı

İSTANBUL - İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması dahilinde tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için izinsiz gösteri yapan bazı gruplar, Şehzade Camii'nde içki içti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde caminin avlusuna atılan içki kutuları görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarını protesto amacıyla toplanan bazı gruplar, Saraçhane'de bulunan 500 yıllık Şehzade Camii'nin duvarında içki içti. Şehzade Camii'ni işgal eden grubun içki içtiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, tarihi caminin avlusunda içki kutularının yerlere saçıldığı görüldü. Protestocuların ise Ramazan ayında yaptıkları davranış büyük tepki topladı.

Öte yandan, bazı grupların kapıyı kırmaya çalıştığı anlar görüntülerde yer aldı. Ayrıca caminin çatısını kıran grup, kendilerini görüntüleyen vatandaşa tepki gösterdi.