Şehzadeler Belediye Başkanı Kundaklanan Muhtarlık Binasını Ziyaret Etti

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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklanan Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlık binasını ziyaret ederek Muhtar Nevin Becerikli'ye geçmiş olsun diletlerini iletti. Muhtarlık binası daha önce de kundaklanmıştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, dün gece saat 01.00 sularında kundaklanan Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığı binasını bu sabah Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım ile birlikte ziyaret etti.

Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Durbay, belediye olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Muhtar Nevin Becerikli'yi dinleyen Başkan Durbay "Muhtarlarımız mahallelerimizdeki kamunun birer temsilcisidir ve kullandıkları muhtarlık binaları da kamu binalarıdır. Muhtarlık binasını kimlerin ne amaçla yakmaya çalıştıkları anlaşılır değil. Güvenlik güçlerimiz bunun takipçisi olacaktır. Şehzadeler Belediyesi olarak bizler de elimizden ne geliyorsa muhtarımıza desteğimizi vereceğiz. Muhtarlık binamızın onarılması ve vatandaşlarımıza hizmetini ara vermeden sürdürmesi için elimizden geleni yapacağız. Umarım bir daha böyle tatsız durumlar yaşanmaz. Çok geçmiş olsun."dedi.

Muhtar Nevin Becerikli ise, üzücü bir olay yaşadığını ancak Başkan Durbay'ın yaşanan kundaklamanın sabahında yaptığı ziyaretten ve yanında olduğunu hissettirmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti. - MANİSA