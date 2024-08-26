Şehzadeler Belediyesi Fırınlarda Hijyen Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi Fırınlarda Hijyen Denetimlerine Devam Ediyor

Şehzadeler Belediyesi Fırınlarda Hijyen Denetimlerine Devam Ediyor

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığını koruma adına fırınlarda hijyen ve gramaj denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, üretim süreçlerinin standartlara uygun olup olmadığı ve ekmeklerin belirlenen gramajlarda satılıp satılmadığı kontrol ediliyor.

26.08.2024 14:06  Güncelleme: 14:08
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Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığını koruma adına fırınlarda hijyen ve gramaj denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan denetimlerde, özellikle hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, üretim süreçlerinin standartlara uygun olup olmadığı ve ekmeklerin belirlenen gramajlarda satılıp satılmadığı titizlikle kontrol ediliyor.

Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutulurken, eksik ve hatalı uygulamaların düzeltilmesi için firmalara gerekli uyarılar yapılıyor. Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla bu tür denetimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye devam edecek.

Belediye yetkilileri, sağlıklı ve güvenli gıda üretiminin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, işletmelerin hijyen ve üretim standartlarına uymaları konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehzadeler Belediyesi Fırınlarda Hijyen Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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