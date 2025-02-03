Şehzadeler Belediyesi\'nden İşgaliye Denetimi

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Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri, Alaybey Mahallesi'nde işgaliye denetimi gerçekleştirdi. Kaldırımları ve kamusal alanları işgal eden unsurlara yönelik yapılan denetimlerde, esnafa kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri için gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı kullanım tespit edilen noktalarda gerekli işlemler yapıldı. Zabıta ekipleri, işgaliye kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehzadeler'de düzenli ve yaşanabilir bir şehir ortamı oluşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kaldırımların yayalara ait olduğunu unutmadan, esnafımızın da kurallara uygun hareket etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim önceliğimizdir" dedi.

Belediye yetkilileri, halkın ortak kullanım alanlarının korunması için esnafların ve vatandaşların duyarlı olmasını isterken, kurallara uymayanlara yasal işlem uygulanacağını vurguladı. - MANİSA