Şeker Hastalığı Nedeniyle Hac İbadeti Yapan Belediye Personeli Hayatını Kaybetti

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Hac ibadeti yapmak için kutsal toprakları ziyaret eden Merkezefendi Belediyesi personeli Şahap Yüksel, şeker hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 2 hafta önce Denizli'den hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara giden Şahap Yüksel, ibadetini yaptığı sırada tedavi gördüğü şeker hastalığına bağlı şikayetlerinin artması üzerine hastaneye kaldırıldı. Merkezefendi Belediyesi İmar Müdürlüğü Vaziyet Bağımsız bölümünde görev yapan Şahap Yüksel'in 3 gündür yoğun bakımda devam eden tedavisinin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. - DENİZLİ