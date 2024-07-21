Sel afetinde evleri yıkılan ve zarar görenler o anları anlattılar - Son Dakika
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Sel afetinde evleri yıkılan ve zarar görenler o anları anlattılar

Giresun'da yaşanan sel felaketi sonucunda evleri yıkılan ve zarar gören insanlar, o korku dolu anları anlattılar. Heyelan sonucu evin içine toprak dolan bir kadın ve çocukları son anda evden çıkarak hayatlarını kurtardı. Yıkılan evin sahibi ise yaylada olduğu için faciadan kurtuldu. Sel felaketinin ardından Giresun'da hasar tespit çalışmaları ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

21.07.2024 23:37
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Sel afetinde evleri yıkılan ve zarar görenler o anları anlattılar

GİRESUN - Giresun'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini arttıran yağışlar sonrası Tirebolu'nun Köseler köyünde bir evin devrildiği 4 evinde hasar gördüğü o geceyi yaşayanlar o anları anlattılar. Heyelan sonucu evin yatak odasına toprak yığınları dolan Necla Balkaya son anda 2 çocuğuyla evden çıkarak hayatını kurtardığını anlatırken, yıkılan evin sahibi Hatice Demiral ise torunları ve çocuklarıyla yaylada olduğu için kurtulduklarını anlattı. Giresun'da önceki akşam etkili olan sel felaketinde en çok zarar gören Tirebolu'nun Köseler köyünde 1 ev yıkılırken 4 ev de zarar gördü. Yıkılan ve zarar görev ev sahipleri ise o geceyi anlatılar.

Yıkılan evin boş olması faciayı önledi

Tirebolu ilçesine bağlı Köseler köyünde evi yıkılan Hatice Demiral, "Sel afetinin yaşandığı gece aile olarak Espiye ilçesine bağlı Karaovacık yaylasında olduklarını söyledi. Fındık hasat döneminin yaklaşması nedeniyle çocukları ve torunlarının da köye geldiklerini ifade eden Demiral,"O gün yaylaya gittik. Evde değildik. Çok yağmur yağınca evin altı uçmaya başlamış. O zaman ev gitmiş. O gece evde 10 kişi olacaktık. Hep birlikte giderdik. Hep ev patlamış" dedi.

Yaşadığı dehşeti anlattı, 2 çocuğuyla molozların arasından çıktı

Köseler köyünde evi heyelan nedeniyle hasar gören Necla Balkaya, "19 Temmuz gecesi evde çocuklarıyla birlikte bulunduğunu kaydederek," Arka odada yatıyorduk. Daha sonra salona geçtik. 2-3 dakika sonra arka odadan bir gürültü geldi. Baktığımda toprak yığıldığını gördü. Molozları açarak çocuklarımı aldım ve dışarı çıktık. Arabama binerek Tirebolu'ya doğru yola çıktık. Ama heyelanların arasında kaldık. Akrabalarımdan yardım istedim. Gelip bizi kurtardılar ve güvenli yere aldılar" diye konuştu.

Hasarın izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Giresun merkez ile Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların ardından valilik koordinesinde ilgili kurumlarca çalışmalara başlatıldı. Tirebolu ilçesine bağlı Köseler köyünde yan yatan evin yıkımı gerçekleştirilirken, DSİ tarafından il genelinde taşkınların yaşandığı derelerde ise çalışmalar devam ediyor. Sağanak nedeniyle il genelinde 20 köy yolunda yaşanan heyelanlar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi. Köy yollarında ulaşımlar yeniden sağlanmaya başladı. AFAD ekipleri de söz konusu bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Giresun, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sel afetinde evleri yıkılan ve zarar görenler o anları anlattılar - Son Dakika

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