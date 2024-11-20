Selçuklu Belediyesi'nden Asfalt ve Altyapı Çalışmaları - Son Dakika
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Selçuklu Belediyesi'nden Asfalt ve Altyapı Çalışmaları

Selçuklu Belediyesi\'nden Asfalt ve Altyapı Çalışmaları

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi, Büyükkayacık ve Yazır Mahalleri'nde asfalt, parke ve bordür çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin yaşam kalitesini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

20.11.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçenin modern fiziki görünümüne katkı sunmak amacıyla sıcak asfalt çalışmasına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede Büyükkayacık ve Yazır Mahalleri'nde asfalt, parke ve bordür çalışması gerçekleştiriyor.

Selçuklu Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarında altyapı faaliyetlerine katkı sunmayı sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Büyükkayacık Mahallesi Örenkaya Caddesi'nde tamamlanan parke ve bordür çalışmalarının ardından bölgede asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Ekipler ayrıca Yazır Mahallesi Sanat Sokak'ta da altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Büyükkayacık Mahallesi'nde 2 bin metrekare parke, bin 575 metre bordür ve 10 bin metrekare asfalt serimi yapılırken, Yazır Mahallesi'nde bin 150 metrekare parke, 485 metre bordür ve 4 bin 750 metrekare asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

"Selçuklu'nun cadde ve sokaklarında yol konforunu artırmaya devam ediyoruz"

Selçuklu'da yaşam kalitesinin her geçen gün artırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu yıl da altyapı ve asfalt çalışmalarında bereketli bir yıl yaşıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz asfalt sezonunun açılması ile başladıkları altyapı çalışmalarını ilçemizin farklı noktalarında mevsim koşulları elverdikçe sürdürüyor. Yapılan bu çalışmalar Selçuklumuzda vatandaşlarımızın konfor alanına katkı sağlıyor. Selçuklu'nun her alanında olduğu gibi fiziki belediyecilik alanının da en üst seviyede olması için gayret gösteriyoruz. Büyükkayacık Mahallemizdeki bu çalışma mahallemizde sık kullanılan ana caddemizin yol konforunu ve prestijini artırdı. İlçemize değer katan bu çalışmanın Selçuklumuza hayırlar getirmesini temenni ediyor, ekip arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Selçuklu Belediyesi'nden Asfalt ve Altyapı Çalışmaları - Son Dakika

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