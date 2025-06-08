Selde Kaybolan Hüseyin Aydın'ın Cansız Bedeni Bulundu

Selde kaybolan şahsın cansız bedeni 6. günde bulundu

TRABZON - Trabzon'da 3 Haziran günü yaşanan şiddetli yağış sonrası Akçaabat ilçesi Çukurca mahallesinde sele kapılan şahsın, cansız bedeni 6. günde Sera Gölü'nde bulundu.

Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde 3 Haziran'da sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan ve sel sularına kapıldığı tahmin edilen Hüseyin Aydın için bölgede AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bayram boyunca devam eden arama çalışmalarında ekipler Sera Gölü ne ybölgesioğunlaştı. Termal dron cihazı eşliğinde arama çalışmaları gerçekleştirilirken, arama çalışmalarına çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber 200'ün üzerinde ekip katıldı.

Kıyafetleri Çarşamba günü yapılan çalışmalarda dereye düştüğü yerden 400 metre mesafede bulunmuştu.

67 araç, 15 dron ve 10 bot ile 11 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürerken,

bugün yapılan çalışmalar sonrasında evinden 11 km aşağıdaki Sera Gölü içerisinde cansız bedeni bulundu.