Selendi'deki yangına düğünde olan vatandaşlar ve belediye başkanı müdahale etti - Son Dakika
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Selendi'deki yangına düğünde olan vatandaşlar ve belediye başkanı müdahale etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan yangına düğünde olan vatandaşlar ve belediye başkanı hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

18.06.2024 18:16
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Manisa'nın Selendi ilçesinde kırsal alanda çıkan yangına o esnada düğünde olan vatandaşlar ve belediye başkanı müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangın Manisa'nın Selendi ilçesi Kayranlar Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede düğün yapan vatandaşlar mahalleye yakın kırsal alanda çıkan yangını fark ederek düğünü bırakıp yangın bölgesine akın etti. Düğüne katılan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban da ceketini çıkararak vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etti. Mahallelinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın sonrası itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları da tamamlanırken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Selendi'deki yangına düğünde olan vatandaşlar ve belediye başkanı müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selendi'deki yangına düğünde olan vatandaşlar ve belediye başkanı müdahale etti - Son Dakika
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