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- Şemsiye hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

ANKARA - Ankara'da iş yerine ait şemsiyeyi çalan 31 yaşındaki hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Olay, 26 Şubat Cuma günü Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan marketin kullandığı şemsiye gece saat 23.50 sıralarında çalındı. Şemsiye hırsızlığı güvenlik kamerasınca anbean kayıt altına alınırken durumu fark eden market sahibi, olayı Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli I.A.'nın kimliğini tespit ederek yakaladı. Polis sorgusu sırasında suçunu itiraf eden 31 yaşındaki şemsiye hırsızı hakkında adli işlem başlatıldı.