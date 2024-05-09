Senegal'de Uçak Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
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Senegal'de Uçak Kazası: 10 Yaralı

Senegal'deki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nda bir uçak kalkış sırasında pistten çıkarak alev aldı. Kazada 85 kişinin bulunduğu uçakta 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yolcular tahliye edildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

09.05.2024 16:01
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Senegal'de 85 kişinin bulunduğu bir uçağın kalkış sırasında pistten çıkması sonucu 10 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Senegal'deki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nda Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Mali'nin başkenti Bamako'ya gitmek üzere yerel saatle 01.14'te kalkış sırasında pistten çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, 79 yolcu, 4 kabin görevlisi ve 2 pilot olmak üzere 85 kişinin bulunduğu uçakta biri pilot 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, yolcuların tahliye edildiği, kazanın nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı. Uçağın TransAir şirketine ait olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, alev alan uçakta büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, havalimanındaki uçuşlar durduruldu. - DAKAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Senegal'de Uçak Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika

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