Şenpiliç yaşanan büyük gıda skandalını "Üzgünüz" ifadesiyle geçiştirdi - Son Dakika
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Şenpiliç yaşanan büyük gıda skandalını "Üzgünüz" ifadesiyle geçiştirdi

Şenpiliç yaşanan büyük gıda skandalını "Üzgünüz" ifadesiyle geçiştirdi

Şenpiliç'in "Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürününde insan sağlığına zararlı bakteri tespit edilmesi kamuoyunda infial yarattı. Ürünleri piyasadan toplatılan ve 210 bin 622 lira ceza kesilen şirketin, yaptığı açıklamada yaşanan büyük gıda skandalını "Üzgünüz" diyerek geçiştirmesi tepki çekti.

11.04.2025 11:02
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Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin Sakarya'da yaptığı denetimlerde, Türkiye'nin önde gelen tavuk üreticilerinden Şenpiliç'e ait bir üründe ''L monocytogenes' bakterisinin bulunduğu tespit edilmişti.

ÖDÜL GİBİ CEZA

Bakanlık, dağıtım yerlerine gönderdiği mesajda, ilgili firmanın 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' adıyla piyasaya sürdüğü ürünün toplatılması talimatı verirken, gıda devine 210 bin 622 TL ceza kesildi.

SKANDAL GELİŞMEYİ KABUL ETTİLER

Şenpiliç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basına yansıyan skandalı kabul ederek, söz konusu ürünün tamamının piyasalardan toplatıldığını belirtti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA VAR

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "10.02.2025 tarihinde ileri işlem pişmiş üretim tesisimizden Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınmış olan numunede 10.03.2025 son tüketim tarihli "Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürününde Listeria bakterisi tespit edilmiştir. Bildirim üzerine, dağıtıma çıkmış olan bir parti üründe risk olduğu tespit edilerek aynı tarihte geri çağırma prosedürümüz hızla devreye sokulmuş; söz konusu ürünler tedarik zincirinden toplanarak işletmemize geri getirilmiştir.

"ANALİZLERDE OLUMSUZ HİÇBİR BULGUYA RASTLANMADI"

Toplanan ürünler Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gözetim ve onayı ile akredite bir tesiste imha edilmiştir. O tarihten itibaren, tüm üretim ve kalite kontrol süreçlerimiz gözden geçirilerek, ürün grubumuzda numune alma sıklığı arttırılmıştır ve yapılan analizlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İlgili parti öncesi ve sonrası akredite bir laboratuvarda yapılan analizlerde olumsuz hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Piyasada ilgili partiye ait bir ürün bulunmayıp; tüm üretim süreçlerimiz, hammaddeden son ürüne kadar Gıda Güvenliği Politikamız doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir.

50 yıla yakın süredir halkımıza sağlıklı ve güvenli ürünler sunmak için çalışan Şenpiliç olarak, tüketicilerimizin sağlığını etkilemeyecek şekilde derhal tedbir almış olmamıza rağmen, böyle bir endişeye yol açmış olmaktan duyduğumuz üzüntüyü saygıdeğer kamuoyu ile paylaşırız."

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Son Dakika 3.Sayfa Şenpiliç yaşanan büyük gıda skandalını 'Üzgünüz' ifadesiyle geçiştirdi - Son Dakika

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