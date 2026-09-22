Serdar Turhan ile Emre Tezmen, Sermaye Piyasası soruşturmasında adliyeye sevk edildi

Serdar Turhan ile Emre Tezmen, Sermaye Piyasası soruşturmasında adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da Sermaye Piyasası soruşturmasında gözaltına alınan Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında Pusula Holding ve Tera Yatırım Holding başkanları bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ile Kerem Alkin adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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