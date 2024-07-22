Serdivan'da genç adam sırtından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Serdivan'da genç adam sırtından bıçaklanarak öldürüldü

Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, Ahmet Çokol isimli genç adam, akli dengesi yerinde olmayan V.Ö. tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın sebebi olarak, Çokol'un V.Ö.'ye limonata ısmarlaması ve dalga geçilmesi gösterildi. Şüpheli tutuklandı.

22.07.2024 15:49
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 26 yaşındaki genci sırtından bıçaklanarak öldürülmesi olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Ahmet Çokol'un olay öncesinde 21 yaşındaki V.Ö.'ye limonata ısmarladığı ve kahvehanede V.Ö. ile dalga geçildiği için suçu işlediği öne sürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 temmuz gece saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla kahvehanede vakit geçiren 26 yaşındaki Ahmet Çokol, akli dengesi yerinde olmayan 21 yaşındaki V.Ö. tarafından sebepsiz yere sırtından bıçaklandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akli dengesi yerinde olmadığı öne dürülen şüpheli ise gözaltına alındı. V.Ö., emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca, hayatını kaybeden Ahmet Çokol'un olay öncesinde 21 yaşındaki V.Ö.'ye limonata ısmarladığı ve kahvehanede V.Ö. ile dalga geçildiği için suçu işlediği öne sürüldü. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serdivan'da genç adam sırtından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serdivan'da genç adam sırtından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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