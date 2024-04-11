Serdivan'da Kavşakta Kavga Çıktı, Küçük Çocuk Ağladı - Son Dakika
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Serdivan'da Kavşakta Kavga Çıktı, Küçük Çocuk Ağladı

Serdivan\'da Kavşakta Kavga Çıktı, Küçük Çocuk Ağladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki sürücü arasında kavşakta çıkan kavgada, elinde balonu olan küçük bir çocuk ağlamaya başladı. Vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

11.04.2024 02:59  Güncelleme: 03:01
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki sürücü arasında kavşakta kavga çıktı. Elinde balonu ile olayın ortasında kalan ve ağlamaya başlayan küçük çocuğa aldırış etmeden kavgaya devam eden vatandaşları, çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, Serdivan ilçesinde bulunan Yazlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki sürücü arasında yol verme sebebi ile tartışma yaşandı. Araçlarından inen sürücüler kavgaya tutuştu. Çevredekilerin araya girerek müdahale ettiği olay daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Öte yandan, kavga anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; iki kişinin birbirine saldırdığı, çevredekilerin ayırmak için müdahale ettiği ve o esnada elinde balon olan küçük bir çocuğun ise ağladığı görüldü. Kavgaya karışan taraflar, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılarak araçlarına bindirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serdivan'da Kavşakta Kavga Çıktı, Küçük Çocuk Ağladı - Son Dakika

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