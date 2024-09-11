6 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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6 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

6 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir otomobilin çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

11.09.2024 14:34
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çubuklu Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, C.İ. (46) yönetimindeki 34 RHY 74 plakalı Toyota marka otomobil, 6 yaşındaki Mert Kurt'un kullandığı bisiklete çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi. 6 yaşındaki Kurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, Çubuklu Mahalle Cami'ye getirildi. Cenaze, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, 6 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil sürücüsü C.İ. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs, işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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