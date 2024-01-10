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Serdivan'da Spor Salonunda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Serdivan'da Spor Salonunda Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir spor salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serdivan\'da Spor Salonunda Çıkan Yangın Söndürüldü
10.01.2024 - 13:19,
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde spor salonunda çıkan yangın ortalığı dumana boğdu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi, Üniversite Caddesi üzerinde bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe sebep olan yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Serdivan'da Spor Salonunda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika


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