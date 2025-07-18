Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı.
Ankara'da Yunus Emre Enstitüsü eski yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında firari eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, savcıya ifade verdi. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ateş, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şeref Ateş Tutuklandı - Son Dakika
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