Serhat Kapki: Adımın Geçtiği Evrak Yok

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 40. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada tutuklu iş adamı Murat Kapki'nin kardeşi Serhat Kapki savunma yaptı. Kapki, "Suçlamalara ilişkin hakkımda tek bir delil yok. 11 aydır cezaevindeyim. Örgüte yardım suçunu kesinlikle reddediyorum. Sadece Murat Kapki'nin kardeşi olduğum için bu durumda olduğumu, abime baskı yapmak için benim üzerimden kurgulandığını düşünüyorum. Para aklamaktan da suçlanıyorum. Adımın geçtiği bir evrak yok, somut bir tespit yok. Ticari faaliyetimiz ve yaptığımız tüm işlemler incelenebilir. Ben sadece beyanla tutukluyum. Suç işlediğime dair somut delil veya bir vergi raporu yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşma Serhat Kapki'nin çapraz sorgusu ile devam edilmek üzere yarına ertelendi. - İSTANBUL