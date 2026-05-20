Serhat Kapki: Adımın Geçtiği Evrak Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serhat Kapki: Adımın Geçtiği Evrak Yok

20.05.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serhat Kapki, hakkındaki suçlamaları reddederek somut delil olmadan tutuklu olduğunu söyledi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan Murat Kapki'nin kardeşi tutuklu sanık Serhat Kapki, "Adımın geçtiği bir evrak yok, somut bir tespit yok. Ticari faaliyetimiz ve yaptığımız tüm işlemler incelenebilir. Ben sadece beyanla tutukluyum" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 40. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada tutuklu iş adamı Murat Kapki'nin kardeşi Serhat Kapki savunma yaptı. Kapki, "Suçlamalara ilişkin hakkımda tek bir delil yok. 11 aydır cezaevindeyim. Örgüte yardım suçunu kesinlikle reddediyorum. Sadece Murat Kapki'nin kardeşi olduğum için bu durumda olduğumu, abime baskı yapmak için benim üzerimden kurgulandığını düşünüyorum. Para aklamaktan da suçlanıyorum. Adımın geçtiği bir evrak yok, somut bir tespit yok. Ticari faaliyetimiz ve yaptığımız tüm işlemler incelenebilir. Ben sadece beyanla tutukluyum. Suç işlediğime dair somut delil veya bir vergi raporu yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşma Serhat Kapki'nin çapraz sorgusu ile devam edilmek üzere yarına ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serhat Kapki: Adımın Geçtiği Evrak Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

22:38
İstanbul’da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
İstanbul'da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
22:14
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi
Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 22:54:11. #7.13#
SON DAKİKA: Serhat Kapki: Adımın Geçtiği Evrak Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.