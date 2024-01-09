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Serik'te 84 aranan şahıstan 38'i tutuklandı - Son Dakika
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Serik'te 84 aranan şahıstan 38'i tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, çeşitli suçlardan aranma kaydıyla yakalanan 84 şahıstan, 38'i tutuklandı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, kumar oynayan 5 şahsa adli işlem uygulandı. Kaçak alkol yapımı ve satışı yaptığı tespit edilen 1 şahsa adli işlem yapılırken, 24 bin adet satışa hazır makaron ve 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden 24 şahsa adli işlem yapıldı. Denetimlerde ise 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Serik\'te 84 aranan şahıstan 38\'i tutuklandı
09.01.2024 - 14:13,  Güncelleme: 14:14
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Antalya'nın Serik ilçesinde, çeşitli suçlardan aranma kaydıyla yakalanan 84 şahıstan, 38'i tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların faillerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda; kumar oynamaya yer sağlayan ve oynayan 5 şahsa adli işle uygulandı. Kaçak alkol yapımı ve satışı yaptığı tespit edilen 1 şahsa adli işlem yapılırken, 24 bin adet satışa hazır makaron ve 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden 24 şahsa adli işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 84 aranan şahıs yakalanırken, 38'i tutuklandı.

Denetimlerde 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Serik'te 84 aranan şahıstan 38'i tutuklandı - Son Dakika


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