Serik\'te anız yangını saman balyalarına sıçradı

Antalya'nın Serik ilçesinde tarım arazisinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek arazide bulunan saman balyalarına sıçradı. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, dün Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında boş tarım arazisinde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen anız yangını, etkili olan rüzgar sebebiyle hızla yayılarak çevredeki tarım alanlarını tehdit etti. Alevler, boş bir arazide bulunan saman balyalarına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında arazide bulunan saman balyaları yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili açıklama yapan mahalle muhtarı Halil Koca, "Boş arazide anız yangını meydana geldi. Seralarda bir tehlike yok. Yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni belli değil. İtfaiye ekiplerine teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA