Serik'te beyin kanaması geçiren adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Serik'te beyin kanaması geçiren adam hayatını kaybetti

Serik\'te beyin kanaması geçiren adam hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde aracında beyin kanaması geçirerek bayılan ve parkomat görevlisi kadının dikkati sayesinde zamanında müdahaleyle hayata döndürülen adam, olaydan 2 gün sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, 7 Şubat Çarşamba günü Serik ilçesi Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; camları kapalı olan otomobilde Hüseyin Karaosmanoğlu'nu (73) baygın halde gören otopark görevlisi kadın çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay sonrası yaşlı adamın rahat nefes alması için vatandaşlar müdahale ederek durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaşlı adam yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Hastanede 2 günlük yaşam savaşı veren Karaosmanoğlu hayatını kaybetti.

09.02.2024 13:09
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Antalya'nın Serik ilçesinde aracında beyin kanaması geçirerek bayılan ve parkomat görevlisi kadının dikkati sayesinde zamanında müdahaleyle hayata döndürülen adam, olaydan 2 gün sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 7 Şubat Çarşamba günü Serik ilçesi Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; camları kapalı olan otomobilde Hüseyin Karaosmanoğlu'nu (73) baygın halde gören otopark görevlisi kadın çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay sonrası yaşlı adamın rahat nefes alması için vatandaşlar müdahale ederek durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaşlı adam yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Hastanede 2 günlük yaşam savaşı veren Karaosmanoğlu hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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