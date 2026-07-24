Serik\'te Motosiklet Hırsızlığı Aydınlatıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü. JASAT ekiplerince güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yapılan çalışmalar sonucunda, M.E.K.'ye ait çalınan motosikleti çalan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.Y., B.Ç. ve Ö.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.