Serik\'te Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Serik'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 5 ayrı uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve 2023 yılından bu yana firari olan ve hakkında toplam 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 8 Ağustos 2025 günü gerçekleştirilen operasyonda, 5 ayrı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan aranan şahıs yakalandı. 2023 yılından bu yana firari olduğu öğrenilen ve hakkında toplam 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Manavgat Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA