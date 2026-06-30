Serik'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Serik'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

30.06.2026 10:19
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Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıabalı Mahallesi Kanal yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan D. yönetimindeki 07 YKU 60 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Hüseyin T. idaresindeki 07 YP 934 plakalı traktörü sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Süleyman Y.nin kullandığı 07 MSE 88 plakalı otomobille karşı karşıya geldi. Kamyonet sürücüsü, manevra yaptığı sırada önündeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak dururken, karşı yönden gelen otomobil de kontrolden çıkarak, su kanalının üstüne çıktı.

Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Dudu T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Dudu T. nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serik'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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