Servis minibüsü kıvılcım saçarak yola devam etti, uyarıları dikkate almadı

Hurda yığınına dönen servis aracının dakikalar önce çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı
Kıvılcım saçarak yola devam etmiş, uyarıları dikkate almamış
İSTANBUL - Arnavutköy'de geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yanan bir servis minibüsü hurda yığınına dönmüştü. Servis minibüsünün dakikalar önce çekilmiş bir görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde bir baba ve kızın kıvılcım saçan servis minibüsünü fark ettiği, şoförü uyardığı ancak şoförün buna rağmen yoluna devam ettiği görüldü.
Arnavutköy - Hadımköy yolu caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde bir servis minibüsünde çıkan yangın sonucunda minibüs hurda yığınına dönerek kullanılamaz hale gelmişti. Minibüsün alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülenen, o minibüsün yangından dakikalar önce seyir halindeyken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
Yangın çıkacağı belliymiş
Minibüsün cadde üzerinde seyrederken arka lastiğinden kıvılcımlar çıktığını farkı eden otomobil sürücüsü önce servis şoförünü uyarıp daha sonra o anları kaydetmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde servisten kıvılcımlar saçıldığı görüldü. Görüntüyü kaydeden otomobilde bulunan kız çocuğunun da korktuğu anlar kaydedildi.
Çekilen görüntülerden dakikalar sonra alev topuna döndü
Servis minibüsü çekilen görüntülerden dakikalar sonra alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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