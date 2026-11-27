Aydın'ın Efeler ilçesinde servis taşımacılığı yapan bir kişi, aracına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı ve bacağından yaralandı. Olayın şüphelisi ise iş yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Ata Mahallesi Marmara Caddesi 715 Sokak kesişiminde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis taşımacılığı yapan B.Ü., park halindeki 09 P 6027 plakalı aracına doğru ilerlediği sırada M.H. tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.H.'nin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği B.Ü. bacağından yaralanırken, M.H. kendi aracıyla bölgeden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı B.Ü.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de olayın ardından araçla bölgeden uzaklaşan M.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda M.H. iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.