Ses Sisteminde Uyuşturucu Yakalandı

3.Sayfa

Vural Çelik\'in cenazesinde tüm gözler o 2 ismi aradı

Şiddetli rüzgar alevlerin yayılmasına neden oldu

Ses sistemine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın ses sistemi içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda ses sistemi içerisine gizlenmiş ve satışa hazır 18.85 gram gelen metamfetamin maddesi, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken araçta bulunan A.Ü., ve A.G., isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.