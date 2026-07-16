Sevda Kurt'un Haluk Levent İddianamesi

Ahbap soruşturması kapsamında dün verdiği ifadenin ardından serbest bırakılan Sevda Kurt'un beyanları ortaya çıktı. Kurt, "Haluk Levent ekonomik durumumun görece iyi olduğunu anlayınca borç para istedi. Sürekli borcunu ödeyeceği yönünde manipüle etti, çok büyük maddi kayıp içerisindeyim. Haluk Levent suç örgütü tarafından dolandırıldım. Haluk Bey bana 'Evleneceğiz, çocuk yapacağız' dedi. Evli olduğunu bilmiyordum, 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. 'Borçları ödersem evleneceğiz' dedi. Annem ve babamla tanıştı, onlar da kendisine inandı, evlilik hayallerim çalındı" dedi.

Ahbap soruşturması kapsamında dün ifadesinin ardından serbest bırakılan şüphelilerden Sevda Kurt'un adliyede verdiği ifade ortaya çıktı.

"Haluk Levent ekonomik durumumun görece iyi olduğunu anlayınca borç para istedi"

Sevda Kurt ifadesinde "2022 yılı şubat ayında Ahbap Derneğinin X hesabında yaşlı bir çiftin ev tamiratı için 38 bin TL ye ihtiyaç duyulduğu ve yardım yapmak isteyenlerin iletişime geçmesi yönünde bir talep vardı. Ben de gönderinin altına 10 bin TL bağış yapmak istediğimi yazdım. Bir müddet sonra bana X hesabından bana ulaşılacağına dair mesaj geldi. Sonra beni arayan kimlik bilgilerini bilmediğim kadın şahıs bana ihtiyacın tamamının bir kişi tarafından karşılandığını, teklif ettiğim 10 bin TL için başka bir ihtiyaç sahibi bulacaklarını söylediler. Kısa bir süre sonra aynı numaradan tekrar arandım. Bu sefere telefonda Haluk Levent isimli şahıs vardı. Yanındaki kişilere 'Sevda ablanız para veriyor neden almıyorsunuz. Ablanız yardım yapmak istiyor' diye çıkıştı. Konuşmanın devamında Haluk Levent isimli şahıs bana 10 bin TL'yi göndermemi ve Ahbap Derneğine gelerek ziyarette bulunmamı teklif etti. Yaklaşık 10 gün sonra Ahbap Derneğinin adresine gittim. Dernekte beni Haluk Levent isimli şahıs karşıladı. Bana dernek faaliyetlerinden bahsetti. Ben ABD'den yeni geldiğimi, kurumlara yardımlar yaptığımı anlattım. Haluk Levent benim ekonomik durumumun görece iyi olduğunu anlayınca yaklaşık 1 hafta sonra benden borç para istedi" dedi.

"Sürekli borcunu ödeyeceği yönünde manipüle etti"

Kurt ifadesinin devamında "Haluk Levent İsviçre'de yatırımlarının olduğunu finansal olarak sıkıştığını Türkiye'nin en güvenilir insanı seçildiğini, tüm ülkenin güvendiği insanın aldığı borcu ödemek zorunda olduğunu anlattı. Baskılarına dayanamayarak miktarını hatırlayamadığım bir parayı 2022 içerisinde kendi hesabımdan Emrah Gödeliner isimli şahsın hesabına 3 parça halinde gönderdim. Geri ödemelerde çok büyük sorunlar yaşadım. Aramızda bir protokol yaptık. Bu protokole rağmen 160 bin Amerikan Doları alacağım kaldı. Sürekli kendisine ulaşmaya çalıştım. Ulaştığım zamanlarda da beni sürekli borcunu ödeyeceği yönünde manipüle etti. Bu şekilde yaklaşık 2 yıl uğraştım. 2025 yılı Mart ayında bana ulaşarak borçlarının olduğunu 80 milyon TL paraya ihtiyacı olduğunu bu parayı önceki 160 bin dolar borcu ile birlikte 10 gün içerisinde kapatacağını söyledi. Önceki alacağımı kurtarabilmek adına Yeliz Kaya isimli şahsa 70 milyon TL para gönderdim. Bana 92 milyon TL tutarında senet verdi" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük maddi kayıp içerisindeyim"

'Senet benim tüm alacaklarımın altında olsa da kabul ettim' diyen Kurt "Kendisine ulaşmaya çalıştığım dönemde Haluk Levent isimli şahıs 29 Ekim 2025 günü sabah 05: 00 sularında aradı. Benden 19 milyon 500 bin TL para istedi. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığını bu parayı ilgili mahkeme veznesine yatırması gerektiğini yoksa tutuklanacağını, tutuklanması durumunda bana olan borcunu ödemeyeceğini söyledi. Ben de alacağımı tahsil edemeyeceğimden korkarak denkleştirebildiğim 9 milyon 400 bin TL parayı Yeliz Kaya isimli şahsın hesabına attım. Bu parayı da gönderdikten sonra uzun süre kendisine ulaşamadım. Haluk Levent isimli şahıs tarafından dolandırıldım ve çok büyük maddi kayıp içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

"Haluk Levent suç örgütü tarafından dolandırıldım"

Kurt ifadesinin devamında "Uzun yıllar Amerika'da yaşadım. Yıllar içerisinde yasal yollardan kazandığım Amerika bankacılık sisteminde bulunan ve vergisini ödediğim parayı, yine yasal yollardan vergisini ödeyerek ülkeme getirdim. Ülkemde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak istedim. Derneklere çok kere yardımda bulundum. Kendi ekonomik özgürlüğümü sağladıktan sonra birinci derece yakınlarıma yardımcı oldum. Devamında da ülkeme yardım etmek istedim. Tek amacım ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktı. Bu amacıma ulaşmak için o dönem ülkemizde boy boy haberleri yapılan bir derneğe güvendim. Ülkemizde nice güvenilir insan benzer hikayelerle dolandırılmıştır. Haluk Levent isimli şahıs tarafından yaklaşık 90 milyon TL dolandırıldım. Beni yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı. Ekonomik olarak büyük zorluk içerisine girmeme neden oldu. Beyanlarımla banka dekontları ele geçirilen dijital materyallerdeki yazışmalar iddialarımı desteklemektedir. Zafer Yay isimli şahsı hiç görmedim. Emrah Gödeliner isimli şahsı da Haluk Levent isimli şahsın arkadaşı olarak biliyordum. Bu suç örgütünde böyle bir konumda olduklarından haberdar değildim. Ben Haluk Levent suç örgütü tarafından dolandırıldım ve mağdur edildim. Haluk Levent ve onunla birlikte bu suça iştirak eden şahıslardan şikayetçiyim" dedi.

"Evleneceğiz, çocuk yapacağız' dedi, annem ve babamla tanıştı"

Sevda Kurt hakimlik ifadesinde ise "22 yaşında ben Amerika'ya gittim, yaklaşık 20 sene kaldım, orada çok çalıştım. Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Haluk Bey bana 'Evleneceğiz, çocuk yapacağız' dedi. Evli olduğunu bilmiyordum, 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Kendisine inandım, 'Borçları ödersem evleneceğiz' dedi. Ben Amerika'daki paralarımı buraya aldım, onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim. O anda çok baskı altındaydım. Paraları dolar olarak kendisine verdim, parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu, zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar, onlar da inandı kendisine, bana yine 'Evleneceğiz' dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı, bana borçları var ve ödemediler, mağdur durumdayım. Biz icra takibine başlayacaktık, o dönemde bir hastalık çıktı ve yapamadık, sürekli beni bekletti. Bana bir senet vermişti güvence olarak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL