Sevgilisi Tarafından Yaralanan Adam Şikayetçi Olmadı

ISPARTA'da H.D. (33), tartıştığı erkek arkadaşı M.Ş.'yi tornavida ile yaraladı. M.Ş. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan H.D. serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi 115 Cadde'de bir apartman dairesinde meydana geldi. Sevgilisi H.D. tarafından tornavida ile kolu ve omzundan yaralanan M.Ş., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Burada polise ifade veren M.Ş., sevgilisinden şikayetçi olmadığını belirtti. Araştırma yapan polis, H.D.'yi evde yakaladı. İncelemede tornavida ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı. M.Ş.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.