Sevgilisini yatakta başka bir adamla görünce öfkeden deliye döndü - Son Dakika
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Sevgilisini yatakta başka bir adamla görünce öfkeden deliye döndü

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Çin'de başka bir erkekle yatakta batığı kız arkadaşına sokak ortasında şiddet uygulayan adamın görüntüleri viral oldu.

19.10.2024 09:18
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Çin'in Henan eyaletinde kaydedilen bir görüntüde bir adamın kendisini aldatan kız arkadaşını darp ettiği anlar yer aldı. Kız arkadaşı yatakta başka bir kişiyle yakalayınca öfkeden deliye dönen adam sokak ortasında kavga çıkarttı. Öfkesine hakim olamayan adam sevgilisini defalarca kez itti ve yere düşmesine neden oldu.

KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Kısa sürede viral olan görüntü sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları adamı haklı bulurken bazıları da "Ne olursa olsun kaba kuvvet kullanmamalıydı" şeklinde yorumlar yaptı.

Sevgilisini yatakta başka bir adamla görünce öfkeden deliye döndü

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Son Dakika 3.Sayfa Sevgilisini yatakta başka bir adamla görünce öfkeden deliye döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mecoli:
    Aslanım benim o ne güzel tıkattı aslın da o atılan tokat batıya ve laik kesimlere atışan tokattı???? 152 92 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    A. olanın imanı olmaz. 86 56 Yanıtla
    Mstf apnr:
    Hz. Hatice, Hz. Ayşe, Hz. Havva, Hz Fatıma ve daha niceleri, senin mantığına göre sanırım bunlarda da iman yoktu. Muhafazakarmış, hatta bir de milliyetçiymiş… 9 3
  • Cihan Nurcin:
    Oğlum bizim ülkede olsa "cani adam kadını dövüyor" başlığı ama Çin'de olunca "öfkelendi adam" oğlum ne ayaksiniz ya 103 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bizim ülkede olsa sonuç belli 90 13 Yanıtla
  • Aa:
    arkadasmiş sana veren baskasinada verir 81 8 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Az bile yapmış. 77 4 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    internet insanları ne hale düşürdü 71 5 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Konya mı burası 34 41 Yanıtla
  • Muhammet Karataş:
    muzaffer be seni leylekler getirdi....? 36 3 Yanıtla
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