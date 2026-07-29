Seydikemer’de orman yangını
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanı kapsayan bölgede yangın çıktı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanı kapsayan bölgede yangın çıktı.
Yangın sabah saatlerinde Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA
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