Seydişehir\'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın duvarı arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alaylar 1 Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın duvarı arasında kedi mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 9 saat süren titiz müdahalenin ardından kedi, mahsur kaldığı duvar arasından kurtarıldı. Sağlıklı olduğu gözlenen kedi veteriner kontrolü için götürüldü. - KONYA