Seyir halindeki motosikletten düşen 65 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde dengesini kaybetmesi sonucu seyir halindeki motosikletten düşen 65 yaşındaki kadın yolcu ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk Kurt idaresindeki 45 K 0511 plakalı motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Hatice Kurt, bir anda dengesini kaybederek motosikletten düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Selçuk Kurt kazayı yara almadan atlatırken, annesi olduğu öğrenilen Hatice Kurt 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Hatice Kurt, ileri tetkik ve tedavi için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - MANİSA